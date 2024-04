Da semifinale a semifinale, da Cremona al Franchi: ecco l'arbitro di Fiorentina-Atalanta. Con lui bilancio positivo dei viola

Da poco ufficializzati gli arbitri delle due semifinali di andata di Coppa Italia. Per Fiorentina-Atalanta designato Maurizio Mariani di Aprilia, che per l'ultima volta ha arbitrato i viola proprio lo scorso anno in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Cremonese (vinta 0-2 dalla squadra gigliata).

In generale rendimento positivo della Fiorentina con Mariani al fischietto: 8 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Questa la designazione completa:

Arbitro: Mariani

Assistenti: Berti-Scatragli

Quarto uomo: Sacchi

VAR: Marini

AVAR: Sozza