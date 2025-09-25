Bianco 'buca' l'esordio in Europa League. Un'avventura che stenta a decollare in Grecia
Era arrivato in pompa magna in Grecia al Paok Salonicco, salutando dopo tanti anni la Fiorentina: presentazione da cinema per un calciatore comunque reduce da un'annata da titolare in Serie A. Fin qui però per Alessandro Bianco non c'è stato modo di mettersi in mostra in pratica: ieri sera 90 minuti in panchina nell'esordio stagionale in Europa League dei bianconeri, fermati sullo 0-0 dal Maccabi Tel Aviv.
Fin qui per Bianco in carriera minuti solo in Conference con la Fiorentina ma al di là delle questioni europee, per il centrocampista di scuola viola una sola presenza, in Coppa di Grecia, nel 4-1 incassato dai suoi contro l'APO Levadiakos. Panchina invece nei due match di campionato da calciatore del Paok.
