Ceccarini: "Amrabat rimane al Manchester United almeno fino a giugno. Nessuna possibilità di rientro anticipato alla Fiorentina"

Il giornalista e direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini ha aggiornato la situazione intorno al centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, attualmente in prestito al Manchester United. La stagione del marocchino non sembra andare sui binari sperati, come del resto quella dei Red Devils.

Futuro difficile in Inghilterra, ma…

ten Hag ha più volte rischiato l'esonero e anche il suo pupillo Amrabat non sembra aver convinto i vertici del club di Manchester, che non sembra disposto a riscattare il giocatore a fine stagione. Nonostante questo, come scrive il giornalista, il centrocampista rimarrà in Premier almeno fino a fine stagione. Non ci sono possibilità di un suo rientro anticipato a Firenze, anche perché a breve Amrabat sarà impegnato in Coppa d'Africa con il Marocco.