Vanoli: "Brutta prestazione perché pensavamo all'Udinese. E' il momento di dare tutto"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha commentato la sconfitta subita in Conference League.
“Abbiamo fatto una brutta partita - ha detto - forse perché c’è il pensiero della prossima gara contro l’Udinese, è chiaro che il campionato pesa in questo momento".
E inoltre: “Già dopo il Verona pensavamo alla gara con l’Udinese. Il timore e la preoccupazione si vedono, dobbiamo essere bravi a dare tutto. Quello che mettiamo sul campo non basta, dobbiamo dare di più”.
💬 Commenti