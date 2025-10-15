FOTO - "Sempre un onore!": Ndour torna alla Fiorentina dopo un'altra esperienza da protagonista in Under 21

Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, da tempo, è un punto di riferimento per la Nazionale Italiana Under 21. Gli Azzurrini hanno recentemente cambiato guida tecnica, affidando la panchina a Silvio Baldini, ma la storia non è cambiata: il numero 27 viola è molto spesso titolare e valutato come un giocatore chiave per la squadra.

“Sempre un onore”: Ndour trova spazio anche con Baldini

Non è andata benissimo l'ultima prova contro l'Armenia (vinta 5-1 dall'Italia), con un calcio di rigore sbagliato, ma Ndour torna al Viola Park dopo altri giorni da protagonista in azzurro. “Sempre un onore”, così scrive su Instagram inserendo qualche scatto di questi giorni.