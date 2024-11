Dopo la gara vinta contro il Verona, il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo è intervenuto a DAZN: “Oggi abbiamo fatto una prestazione solida, da squadra. Siamo un gruppo veramente fantastico. Lottiamo per vincerle tutte, siamo su ogni pallone. Singoli? Io certamente non sarei così, senza i miei compagni. E ognuno di noi viene fuori per il lavoro svolto in allenamento”.

“La Nazionale un sogno che si realizza. Turbante? Niente di che”

Sulla convocazione in Nazionale: “Un sogno che si realizza, davvero incredibile. Dedico il tutto a me stesso e alla mia famiglia, ne abbiamo passate tante… Il turbante? Niente di grave, una gomitata”.