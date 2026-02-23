​​

VIDEO - Pausini: "Carlo Conti è una persona stupenda. Ha solo il difetto di tifare Fiorentina"

Redazione /

Si avvicina il Festival di Sanremo, che inizierà domani sera. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione ancora una volta c'è Carlo Conti, presentatore e direttore artistico di questa edizione. 

Lo sketch con la Pausini

Con lui tutte le sere ci sarà a co-condurre Laura Pausini. I due hanno rilasciato qualche battuta alla stampa della RAI. "Carlo è una persona stupenda - ha detto la Pausini - Effettivamente ha solo il difetto che tifa Fiorentina. Se avesse tifato Milan sarebbe stato meglio. 

Il video

