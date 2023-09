Sabiri-Fiorentina: Ecco quando si è rotto il rapporto

La cessione di Abdelhamid Sabiri fa discutere. Il Corriere Fiorentino stamani scrive che il vero punto di rottura tra il giocatore e la Fiorentina c'è stato alla prima giornata di questo campionato.

Il marocchino si aspettava di giocare titolare contro il Genoa e invece non solo è partito in panchina, ma lì vi è rimasto fino alla fine del match.

Da quel momento in poi, si legge ancora sulla fonte citata, ha reagito nel peggior modo possibile, ovvero si è lasciato andare. Ha saltato due partite per un (leggero) infortunio e non ha dato la disponibilità al tecnico nemmeno prima del match contro l'Inter. Poi la cessione.