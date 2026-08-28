C'è chi ha deciso di finire nel modo peggiore nonostante i fiumi di soldi dati dalla Fiorentina. E ora un'occasione troppo ghiotta - VIDEO

Dodô che gioca dal primo minuto, pur sapendo di essere ad un passo dalla cessione, con Valdepenas in panchina dopo l'ottimo ritiro estivo. Una delle tante cose strane accadute alla Fiorentina a Roma, delle quali abbiamo già abbondantemente parlato. Un giorno magari ci spiegheranno cosa è accaduto in quel week end, servito però per resettare tutto e per capire, in un solo momento, tutte le cose che non andranno più fatte.

Occasione ghiotta

Contro il Frosinone l'occasione è ghiotta. Perché sarà un sabato dove si festeggerà la Fiorentina, i suoi cento anni, con tanti grandi ex viola presenti. Dove il clima, nonostante la batosta di Roma e gli entusiasmi raffreddati improvvisamente, sarà comunque al massimo. Dove la storia si legherà con il presente e il Franchi (seppur in mezzo ai lavori) sarà pieno. Insomma, una partita da non sbagliare.

I problemi in difesa

Senza Kean che sta per salutare la truppa senza troppe recriminazioni da parte di nessuno, con Pellegrino ancora li davanti, con Valdepenas dietro e Oulai in mezzo al campo. I problemi più grandi per Grosso saranno invece in difesa, il reparto che in questo momento deve essere assestato dopo i guai evidenziati tutti assieme all'Olimpico. Dragusin è uscito a pezzi dall'esordio stagionale, Ranieri anche, Viery non sappiamo se è pronto o meno. E poi c'è Pongracic. Insomma, non è escluso che si possa tornare anche al passato là dietro, per ritrovare qualche certezza, anche se l'attacco del Frosinone non è quello della Roma e Dragusin, per primo, ha una gran voglia di riscatto.

Il compito di Grosso

A proposito del rumeno, qualche quotidiano, esagerando sicuramente, gli ha dato anche 3,5 in pagella, conoscendo il giocatore e il suo carattere tutto questo si trasformerà in energia positiva. Insomma, Grosso avrà il compito innanzitutto di registrare la difesa, centrocampo e attacco preoccupano molto meno. Contro il Frosinone, partire bene e trovare subito il gol potrebbe essere la medicina giusta per trascorrere un bel week end e tornare ad essere ottimisti. Senza Kean, che ha deciso di finire nel modo peggiore possibile. Nonostante i fiumi di soldi con cui la Fiorentina lo ha ricoperto in questi ultimi mesi. Pace. Si volta pagina e va benissimo così.