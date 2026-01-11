​​

header logo

La Gazzetta dello Sport: Cardinale vs Commisso, americani ma diversi

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si concentra sulla partita fra la Fiorentina eil Milan che andrà in scena al Franchi oggi pomeriggio alle 15.00. 

Pagina 9

A pagina 9 la rosea prova ad ipotizzare la formazione con la quale la Fiorentina scenderà in campo. Secondo la Gazzetta non sono da escludere possibili sorprese e l'ulilizzo dal primo minuto dei nuovi acquisti viola: “Fiorentina rinnovata, c'è Solomon nel motore”. Per quanto riguarda il mercato il quotidiano scrive: “Si insiste per Baldanzi”. 

Pagina 10

La gazzetta nella pagina seguente presenta un'interessante articolo che confronta la proprietà della Fiorentina e quella del Milan: “Americani, ma diversi” e ancora “Commisso-Cardinale, sostenibilità e investimenti top”. 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti