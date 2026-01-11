La Gazzetta dello Sport: Cardinale vs Commisso, americani ma diversi
La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si concentra sulla partita fra la Fiorentina eil Milan che andrà in scena al Franchi oggi pomeriggio alle 15.00.
Pagina 9
A pagina 9 la rosea prova ad ipotizzare la formazione con la quale la Fiorentina scenderà in campo. Secondo la Gazzetta non sono da escludere possibili sorprese e l'ulilizzo dal primo minuto dei nuovi acquisti viola: “Fiorentina rinnovata, c'è Solomon nel motore”. Per quanto riguarda il mercato il quotidiano scrive: “Si insiste per Baldanzi”.
Pagina 10
La gazzetta nella pagina seguente presenta un'interessante articolo che confronta la proprietà della Fiorentina e quella del Milan: “Americani, ma diversi” e ancora “Commisso-Cardinale, sostenibilità e investimenti top”.
