A Radio Bruno è intervenuto il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni, che ha affrontati varie tematiche calde dell'attualità della Fiorentina.

‘Milenkovic si era fermato e la Fiorentina ha scelto di cederlo, ma Pongracic…’

“La Fiorentina ha deciso di far partire Milenkovic perchè dopo 7 anni non ha mai fatto l’ultimo step, negli ultimi tempi si è perso ed ha fatto come i gamberi. Sia sul piano tecnico che carismatico, questo a fronte di un calciatore che guadagnava tantissimo, oltre 3 milioni di euro. Uno stipendio così lo si dà ai top player, a chi fa la differenza. Costava come un top senza esserlo. 13 più bonus dal Nottingham non sono tantissimi, ed il ragionamento sulla scelta di Pongracic è un po’ meno convincente. Ha un anno da giocatore importante, lo scorso. A 15 milioni in Europa c’erano calciatori più giovani a quella cifra, la Fiorentina però ha scelto lui e ben venga Pongracic. Però è un’operazione che non ho capito, il nome è spuntato come un fungo, il giocatore stava andando al Rennes. Mi convince poco come logica di abbassamento dei costi, guadagnerà tanto ed è costato molto di cartellino”.

‘Fatte proposte a Bonaventura e Castrovilli, su Duncan…’

“A Castrovilli e Bonaventura, la Fiorentina ha fatto una proposta di rinnovo, a certe condizioni li avrebbe tenuti. Bonaventura voleva due anni e non uno, e non ha accettato la proposta al ribasso. Con Castrovilli si era litigato per il rinnovo, la proposta fatta era poca roba rispetto a quanto il giocatore si aspettava ed è andato a prendere 2 milioni alla Lazio. Mi meraviglia la situazione di Duncan, che non ha mai avuto problematiche, era stato pagato tanto dal Sassuolo. Se devo andare a prendere Lovric, allora tengo Duncan. Spero che il giocatore dell'Udinese non sia un nome vero”.

“Credo che Palladino si aspettasse già due titolari a centrocampo in questa settimana. Un playmaker e un incursore. Mandragora è un buon giocatore, ma per crescere servono calciatori di livello superiore. Cardoso è un ottimo giocatore, Locatelli lo prenderei di corsa, ha 26 anni ed ha già esperienza. In Nazionale fu determinante per la vittoria dell’Europeo. Gioca sia regista che interno, ha gamba e qualche gol nelle gambe. Su Gudmundsson ci sono tante società economicamente più forti della Fiorentina, è un nome che tengo aperto fino alla fine. Serve qualcosa per riaccendere il fuoco della piazza. Terracciano ha fatto la sua miglior stagione, ma da ciò che ho capito dalla conferenza stampa di Palladino penso che se c’è la possibilità di prendere qualcosa di meglio, questo può accadere".