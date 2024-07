La firma del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio spaziando a 360 gradi sulle tematiche dell'attualità di casa Fiorentina.

“Pongracic è un bel difensore, sa trattare la palla e aumenta la possibilità di costruire dal basso per Palladino, che già può contare su Martinez Quarta in impostazione. Un aspetto non da poco. Milenkovic ha più capacità in marcatura rispetto a Pongracic, benchè inferiore in fase di costruzione. Il serbo aveva annullato anche El Kaabi in finale di Conference League. Pongracic sostituisce un difensore che a Firenze ha fatto bene in 7 anni, non lo migliora. Penso sia una situazione alla pari”.

‘Palladino va messo nelle condizioni di lavorare al meglio’

“A Firenze si parte da zero e credo che Palladino debba essere sostenuto dalla società, che può farlo affidandogli l’organico al completo un po’ prima dell’inizio del campionato. Cosa proverà nelle prime partite vere in tournèe? In mezzo al campo cosa prova? In difesa manca un altro calciatore vero, più un’altra riserva. A centrocampo servono 3 calciatori. Vediamo se il quarto potrà essere uno tra Bianco o Amatucci. Palladino partirà con l’handicap dell’assenza di Beltran, salvo sorprese. Non condivido lo scetticismo, la Fiorentina arriva da una stagione in cui qualcosa ha fatto, ma capisco l’impazienza. C’è un tecnico nuovo che va messo nella situazione migliore per potere rendere: anche lui è una scommessa, ha dimostrato di fare bene per quasi due anni di Serie A, ma va verificato”.

‘In attacco sono tanti gli scenari ancora aperti’

“Se va via Nzola un altro centravanti deve arrivare. A meno che Palladino non decida che Kouame è la riserva di Kean, anche se pure l’ivoriano potrebbe partire quest’estate. Palladino ha puntato fortissimo su Sottil, poi ha Gonzalez e Beltran dietro a Kean. Mancherebbe un quarto calciatore da mettere alle spalle di Kean, potrebbe essere anche un ragazzo, altrimenti quel posto può essere anche di Kouame. Ci sono vari aspetti da capire, ancora, tanti scenari sono aperti e questo non aiuta l’allenatore. Bisogna considerare anche che le avversarie del preliminare di Conference sono tra le migliori della competizione: Twente e Rapid ad esempio erano all’altezza dell’Olympiacos. Serve avere già la squadra pronta, sarebbe sbagliato verificarla a Parma alla prima di campionato”.