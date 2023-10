Dopo la sosta e senza Osimhen, il Napoli fa suo il Bentegodi e aggancia la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Dopo la sosta per le nazionali, riparte bene il Napoli di Rudi Garcia. La compagine azzurra, priva di Osimhen, è riuscita a strappare i tre punti dal campo del Verona, imponendosi per 3-1.

In rete ci sono andati prima Politano, su assist di Raspadori, e poi una doppietta del georgiano Kvaratskhelia, autore di una delle giocate delle sue. Per i padroni di casa, a nulla è servita la rete di Lazovic nella ripresa. Napoli che con questi tre punti eguaglia la Fiorentina, che però ha una partita in meno. Lunedì contro l'Empoli.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 21, Inter 19, Juventus 17, Fiorentina 17, Napoli 17, Atalanta 13, Lecce 12, Monza 12, Frosinone 12, Bologna 11, Roma 11, Sassuolo 10, Lazio 10, Torino 9, Genoa 8, Verona 8, Udinese 5, Empoli 4, Salernitana 3, Cagliari 2.