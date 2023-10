La Fiorentina Primavera si fa rimontare dalla Lazio e rimanda ancora la vittoria al Viola Park. Non basta Denes, Viola ingenui e anche sfortunati

Fiorentina-Lazio 1-2 (13' Denes, 54' Ruggeri, 76' D'Agostini)

FIORENTINA (3-4-2-1): Tognetti; Biagetti (C), Sadotti, Romani; N. Pierozzi, Amatucci, Harder (78' Gudelevicius), Denes (87' Spaggiari); Rubino (62' Vitolo), Padilla Mendoza (62' Sene) ; Braschi (62' Caprini) Allenatore: Daniele Galloppa.



Finisce qui. La Lazio rimonta e vince 2-1 al Viola Park, grazie alla reti di Ruggeri e D'Agostini. Fiorentina che non riesce a risollevarsi dai bassifondi della classifica e rimane a quota 5 punti al momentaneo quartultimo posto

90+3' Ammonito Vitolo che ingenuamente va lungo su Nazzaro. Secondi vitali per la Lazio, cronometro che corre

90+2' Vitolo prova ad innescare Sene con un tocco sotto ma non è preciso, la palla poi schizza sul manto erboso e Magro può recuperarlo facilmente

90+1' Gonzalez penetra nell'area di rigore viola ma conclude fuori

90' L'arbitro Luongo assegna 6 minuti di recupero

87' Entra Spaggiari ed esce Denes per la Fiorentina

86' Corner di Amatucci, esce Magro coi pugni poi Gudelevicius fa qualcosa che è a metà tra un tiro ed un cross, spedendo sul fondo

83' Escono D'Agostini e Napolitano per la Lazio, entrano Sulejmani e Nazzaro

82' SENE! Magro salva ancora i suoi, sul destro di Sene ben servito da Caprini. Tiro non irresistibile ma il portiere laziale non si distrae, anzi

81' PALO DI GUDELEVICIUS, QUINDI PALO DI PIEROZZI! Pazzesca sfortuna della Fiorentina che centra il palo col destro del lituano da fuori, quindi è Pierozzi che sulla ribattuta centra il montante. In entrambi i casi decisive le deviazioni del portiere ospite Magro, che si è ampiamente rifatto dopo la brutta uscita da cui era scaturito il momentaneo vantaggio viola

80' Si fa durissima ora per la Fiorentina, che aveva giocato un gran primo tempo, prima di calare enormemente nella ripresa

78' Cambio per la Fiorentina, entra Gudelevicius ed esce Harder

76' GOL DELLA LAZIO. D'Agostini segna a porta sguarnita sull'assist di Gonzalez, che ruba palla su un errore sanguinoso di Romani che mette di fatto in porta gli ospiti con un appoggio all'indietro senza senso. 1-2.

74' Il campo scivoloso rende duro l'impatto tra Biagetti e Napolitano, ha la peggio quest'ultimo che si rialza a fatica dopo le cure dello staff medico

73' Caprini prova a mettere al centro dopo un bello scambio con Pierozzi ma la difesa laziale fa buona guardia. Continua a piovere a dirotto e con intensità al Viola Park

70' Cambio per la Lazio: out Sana Fernandes, dentro Cappelli

68' Sene stende in modo troppo veemente Di Tommaso, ammonito il senegalese appena subentrato

68' Amatucci va al tiro ma spara alto sopra la porta difesa da Magro. Buona mattonella per liberare il destro per il centrocampista gigliato che però non è per niente preciso

62' Dentro Caprini, Sene e Vitolo. Fuori Rubino, Braschi e Padilla

62' RUGGERI! Palla fuori di pochissimo sul colpo di testa del difensore della Lazio, ancora innescato da un ottimo corner di Sana Fernandes

61' Brutto pallone perso malamente da Harder che lo regala a Gonzalez, tiro del paraguaiano deviato e palla in corner

56' RUBINO! Magro compie un miracolo sul colpo di punta da calcetto vero dell'attaccante viola, salvando la propria porta. In precedenza splendido l'assist di Pierozzi per Rubino

55' Biagetti si è perso il difensore laziale, capitano biancoceleste, che ha insaccato il pareggio in apertura di ripresa. Tutto da rifare per la Fiorentina

54' GOL DELLA LAZIO. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo va in rete Ruggeri di testa. 1-1

51' In contropiede la Fiorentina va al tiro con Padilla servito a rimorchio da Braschi, dopo una gran bella giocata di Harder, il tiro dell'ecuadoriano viola è respinto però

49' Intervento difensivo notevole di Biagetti che recupera bene su Sana Fernandes e subisce poi anche il fallo del portoghese. Protesta il giocatore laziale che rischia un po', essendo già ammonito

47' Prova il sinistro di prima intenzione da fuori Di Tommaso, conclusione centrale che Tognetti doma in due tempi

46' Subito una bella uscita di Tognetti che fa suo il pallone anticipando Bordon su un pallone imbizzarrito che si era impennato in area viola

46' Inizia la ripresa! FORZA VIOLA

Fine primo tempo al Viola Park

45' 3 minuti di recupero assegnati dall'arbitro Luongo

43' Padilla entra male su Sana Fernandes, ammonizione inevitabile per l'attaccante viola. Primo giallo in casa Fiorentina

42' PIEROZZI! Geniale il tacco smarcante di Padilla che vede il taglio interno del compagno che lo aveva servito in profondità, conclude da posizione favorevole l'esterno viola ma senza impattare bene: palla alta

38' Fallo di mano di Ruggeri e punizione interessante per la Fiorentina sulla trequarti laziale, affidata al destro di Amatucci. Insidiosa la battuta del regista viola ma la difesa ospite riesce a liberare l'area di rigore

35' Pierozzi ha spazio per prendere la mira e crossare, Bedini si rifugia in calcio d'angolo per anticipare l'accorrente Denes

34' A vedere gli ex compagni ci sono anche Michael Kayode e Pietro Comuzzo, che tuttora potrebbero tranquillamente giocare in Primavera. Il percorso dei du giocatori però ha subito una chiara accelerata, una vera impennata parlando di Kayode

32' Proteste senza senso della panchina laziale a seguito di una respinta di Pierozzi su un tiro di Sana Fernandes. La Lazio reclamava per un tocco di mano assolutamente inesistente, Pierozzi tocca con la gamba e poi col fianco

31' Pericoloso Sana Fernandes che si accende e mette il pallone a rimorchio, buona la chiusura di Sadotti

29' Ruggeri segna ma il gol è annullato per fuorigioco del giocatore laziale, assolutamente netto, sulla sponda di Dutu

28' Si affaccia in avanti la Lazio, Milani spinge a sinistra e va al cross sull'invito di Sana Fernandes, pallone messo in corner da Biagetti

25' PIEROZZI! Scodella con qualità Amatucci, respinta corta della difesa e gran bella semi rovesciata di Pierozzi che finisce fuori di pochissimo dopo una leggera deviazione

24' Muove benissimo palla la Fiorentina, con la Lazio che fatica a trovare le misure in fase di pressing. Padilla subisce fallo e Di Tommaso allontana il pallone protestando, venendo ammonito

21' Problemi per Yordanov, che deve uscire. Il bulgaro paga lo scotto dell'impatto con Denes dopo pochi istanti dal fischio d'inizio. Entra Lorenzo D'Agostini, primo cambio biancoceleste

20' È rientrato in campo e sembra stare molto bene ‘Willy’ Padilla che sgasa in mezzo alla difesa laziale non trovando poi la giusta forza col destro, Magro para la conclusione del giocatore sudamericano

18' Presente anche Rocco Commisso al Viola Park, assieme alla moglie Catherine. Il presidente della Fiorentina è a seguire la Primavera viola, a caccia del secondo successo di fila

17' Duro colpo per Padilla che si fa male e resta a terra. Lo staff medico gigliato entra in campo e subito applica il ghiaccio spray sulla caviglia dell'attaccante ecuadoriano

16' Il portoghese Sana Fernandes stende Padilla e prende il cartellino giallo. Brutto intervento a forbice del calciatore di origine african

14' Sadotti rischia tantissimo con un retropassaggio killer verso Tognetti che però è reattivo e riesce ad anticipare gli accorrenti attaccanti laziali

13' GOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Denes firma il vantaggio viola! Fuga di Pierozzi che sulla destra è imprendibile, bel cross al centro su cui esce male Magro, Denes arriva in corsa e spara un sinistro potente che si infila in rete. 1-0!

11' Ottimo l'approccio dei ragazzi di Galloppa, padroni del campo in questo avvio. Già due ottime occasioni per la Fiorentina, con Amatucci e Pierozzi subito dentro alle trame gigliate

9' RUBINO! Bel filtrante di Biagetti per Denes che si beve ancora Bedini e mette un pallone teso al centro, Rubino impatta ma colpisce in pieno Magro che salva la propria porta

6' C'è anche mister Vincenzo Italiano ad assistere alla sfida della Primavera e verificare la condizione di Pierozzi oltre al rendimento di Amatucci, sceso dalla prima squadra

4' BRASCHI! Denes salta secco Bedini e crossa sul primo palo, Braschi al volo impatta male e spedisce fuori. Buona occasione per la punta viola

2' Pioggia fortissima su Firenze e Bagno a Ripoli non è risparmiata. Diluvio al Viola Park sulle due squadre

1' Denes salta in netto ritardo e travolge il bulgaro Yordanov. A terra il calciatore della Lazio, gioco fermo dopo neanche un minuto, cure mediche in corso per il calciatore ospite

1' Si inizia! FORZA VIOLA

Riprende il campionato della Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che prima della sosta è riuscita a trovare il primo successo del campionato. A sfidare la Viola arriva la Lazio quarta in classifica, che ha iniziato bene.

Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale e con lo spazio per le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio di inizio alle ore 15.

