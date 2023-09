Una superiorità atletica, tattica e di gioco al limite della noia. Una noia mortale… per la Fiorentina. Inter davvero troppo superiore ai viola stasera perché ci fosse anche un minimo accenno di partita. E infatti è stata una passerella per i nerazzurri.

Probabilmente niente e nessuno avrebbe potuto ribaltare i valori in campo (e fuori), ma Italiano ci ha messo del suo (e lo ha anche ammesso) mandando in campo una squadra con la lingua ciondoloni fin dal primo minuto.

Dodô – 4 – In fase offensiva non si vede mai, in difesa neanche. Sempre fuori posizione e in debito di fiato.

Biraghi – 4 – Affianca, senza disturbarlo, Thuram che infila in rete di testa.

Italiano – 3 – Che è successo a Kayode? Perché deve avere problemi seri per non andare in campo al posto della brutta copia di Dodô. Non ricorre a forze fresche e schiera una formazione già lenta e stanca prima ancora di iniziare. Il primo gol subito è sufficiente a far alzare bandiera bianca alla Fiorentina.

