Borriello: "Viste le difficoltà in attacco alla Roma servirebbe un attaccante della Fiorentina"
In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex Roma Marco Borriello ha parlato anche delle difficoltà in attacco della squadra di Gasperini, con Dobvyk e Ferguson che al momento son rimasti sotto le aspettative.
Le parole di Borriello
“Se ci vorrebbe uno come me alla Roma? Sì, ci vorrebbe uno alla Hojlund. Ma mi piace molto anche Piccoli, che è arrivato alla Fiorentina e in Nazionale".
Convocato contro Israele?
Piccoli che potrebbe trovare la sua prima convocazione effettiva per una gara dell'Italia proprio in occasione del match contro Israele di martedì. L'attaccante della Fiorentina potrebbe prendere il posto dell'infortunato e compagno di squadra Moise Kean.
