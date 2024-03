Astori non viene ricordato solo a Firenze: a Milano nasce un progetto per i giovani nel nome di Davide

Un nuovo, bellissimo progetto nel nome di Davide Astori. Il capitano per sempre della Fiorentina non si ricorda soltanto a Firenze, ma anche a Milano dove è stato realizzato un campo multisport in un'area verde del Municipio 9. Si chiama Spazio Fontanelli e sul muro dell'impianto si può leggere proprio una frase di Davide: “Ogni bambino ha il diritto di giocare la sua partita”.

Un progetto per i giovani

L'obiettivo è quello di donare un luogo di incontro e divertimento a oltre 500 giovani della periferia nord di Milano. Una missione che ha visto collaborare varie associazione tra cui Fondazione Milan e ovviamente l'Associazione Davide Astori.

Le parole di Baresi

In occasione dell'inaugurazione ha parlato la bandiera del Milan e vicepresidente onorario del club rossonero Franco Baresi. Queste le sue dichiarazioni, riportate da gonews.it: “Ho conosciuto Astori, l'ho anche allenato quando vestiva la maglia rossonera nelle giovanili. Era un ragazzo straordinario, capace fin da piccoli di trasmettere valori e infatti è diventato un'ispirazione per tanti ragazzi che si sono avvicinati al calcio”.

Le parole di Bruno Astori

Nell'occasione, tra gli altri, ha parlato anche il fratello di Davide, Bruno Astori: “La forza di Davide è stata quella di vivere lo sport nel professionismo con la semplicità che ha avuto da ragazzini. I bambini, per lui, erano la cosa più importante da sostenere”.