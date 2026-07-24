Bucchioni: “Non si è ancora capito cos’è successo con Pioli alla Fiorentina. Kean un upgrade per il Como, Piccoli…”

Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva, soffermandosi sul possibile passaggio di Kean al Como e dell’opzione (remota) di Pioli come futuro allenatore dell’Italia.

‘Kean al Como? Sarebbe un upgrade’

“Il Como sta facendo un mercato intelligente andando a ringiovanire la squadra e aumentare ancora il tasso tecnico. Si parla di Kean, perché la fase realizzativa un po’ di problemi li ha portati, la gran mole di lavoro e possesso palla talvolta ha fatto fatica ad essere tramutata in gol… per questo serve uno specialista in avanti ed il Como punta l’attaccante della Fiorentina, col quale farebbe un upgrade rispetto ad una vera delusione come Morata. Piccoli invece è collegato alla Lazio, che ha bisogno di un centravanti”.

‘Non si è ancora capito cosa sia successo con Pioli alla Fiorentina lo scorso anno’

“Pioli sulla panchina della Nazionale? Ci sono dei momenti storici, è un allenatore che ha fatto benissimo e stimo anche come persona. Viene però da un’esperienza devastante alla Fiorentina, ed in questo momento all’Italia serve positività. Non si è ancora capito cosa sia successo lo scorso anno con la Fiorentina, la peggiore della carriera di Pioli, che veniva da uno Scudetto pochi anni prima. Diventa difficile sceglierlo, farebbe passare un messaggio negativo, il pensiero di molti è che abbia esaurito tutta la sua energia”.