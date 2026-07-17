Non solo Pioli, a sorpresa spunta un altro ex allenatore viola per la panchina della Nazionale
Si avvicina sempre di più la decisione finale del nuovo tecnico della Nazionale italiana. Dopo aver accolto Maldini e Leonardo all'interno del nuovo organigramma azzurro, adesso spetta a loro capire chi è il profilo più adatto alla panchina dell'Italia.
I nomi in lista
Tra i profili più apprezzati sembra esserci quello di Andrea Pirlo, che affianca il nome di Roberto Mancini. Ma questa mattina spunta sui quotidiani nazionali anche il nome dell'ex Fiorentina Raffaele Palladino, libero dopo l'esperienza all'Atalanta. Meno quotato l'altro ex viola Stefano Pioli.
L'ok di Malagò
Spetterà poi al presidente della FIGC Giovanni Malagò capire, una volta scelto il nome, se la nomina possa essere sostenibile a livello economico.
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