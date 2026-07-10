L'interesse della "galassia Chelsea" e tanti sondaggi, ma l'ex viola Palladino è destinato a rimanere senza squadra

L'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino è non ha ancora trovato una panchina dopo i mesi passati all'Atalanta nella scorsa stagione. Tanti interessamenti per lui, ma nessuna trattativa è arrivata fino in fondo. E così il tecnico campano rischia di rimanere senza squadra come nella scorsa estate.

Interesse francese

L'esperto di mercato Matteo Moretto, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha però svelato un retroscena sulla trattativa, poi naufragata, che poteva portare l'ex viola in Francia.

Le parole dell'esperto

“Palladino è molto apprezzato dallo Strasburgo - ha detto l'esperto di mercato - c’erano stati anche dei contatti, ma il club francese ha poi chiuso con Hugo Oliveira. Si è fatto notare nella vittoria in Champions contro il Chelsea; lo Strasburgo e i Blues appartengono infatti allo stesso gruppo".