Buso: "Baggio intratteneva lo spogliatoio della Fiorentina con le barzellette e Zucchero. Pioli mi prendeva in giro perché..."

Dalla Juventus alla Fiorentina per giocare insieme a Roberto Baggio. Renato Buso, durante la sua carriera da calciatore, si è ritrovato in squadra il più forte giocatore tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Duemila.

Baggio

E Buso e Baggio erano anche compagni di stanza: “Robi si svegliava un'ora prima per pregare - ha raccontato Buso a La Gazzetta dello Sport - Si chiudeva in bagno e meditava. Era un ragazzo d'oro, un buono. Cantavamo le canzoni di Zucchero e giocavamo a briscola. E intratteneva lo spogliatoio con le sue barzellette”.

Pioli

In quel gruppo a Firenze c'era anche un certo Stefano Pioli, arrivato con lui: "Mi prendeva in giro - ha proseguito Buso - "Non montarti la testa ora che sei in camera col più forte", scherzava. Siamo ancora amici, alla Juventus eravamo i più giovani del gruppo".