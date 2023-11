"Dare un pugno all'avversario è da rosso, non so come il VAR non sia intervenuto su Gatti. Doveva saltare la Fiorentina"

Federico Gatti ci sarà contro la Fiorentina. Il difensore della Juventus è stato graziato dal Giudice Sportivo, dopo il contatto estremamente sospetto con l'attaccante del Verona Milan Djuric. A tal proposito, Vittorio Sabatini, procuratore del centravanti gialloblù, ha espresso tutta la sua indignazione a TVPlay.

Ecco le sue parole: “Dare un pugno all'avversario è da rosso, poco da dire. Assomigliava a un contatto dei difensori di anni fa. Non riesco ancora a spiegarmi come il VAR non sia intervenuto su Gatti, che doveva star fuori una giornata e saltare la Fiorentina”.