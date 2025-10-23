L'ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio, spaziando dalla partita di Conference League di stasera a tante altre tematiche legate ai singoli della rosa viola.

‘La Fiorentina ha perso le ultime due partite, però…’

“Se oggi Pioli farà turnover, sarà in chiave della gara col Bologna, in questo momento però l’allenatore può avere dei dubbi che scioglie tenendo conto ogni prestazione. Sono d’accordo sui miglioramenti visti da Pioli, piccoli, ma ci sono stati, sia con Roma che Milan: da qualche parte si dovrà pur cominciare. La Fiorentina ha perso, ma avrebbe potuto pareggiare entrambe le gare, col Milan è arrivata la sconfitta a causa di un rigore discusso; non giocando benissimo la squadra ha tenuto testa al Milan. Ci vuole altro, ma è un inizio da cui proseguire per togliersi da una zona di classifica che non va bene per questa squadra”.

‘Nicolussi Caviglia è imprescindibile’

“La Fiorentina può vincere col Rapid Vienna anche con chi ha giocato meno, e sarebbe un bel segnale per tutti. Gudmundsson? In una partita del genere inizierei con Dzeko e poi semmai inserirei a gara in corso l’islandese. Nicolussi Caviglia è imprescindibile, poi in mezzo gli altri possono ruotare, Ndour penso che giochi. È l’occasione giusta per vedere giocare Parisi e Fortini, possono fare bene e dare forza e brillantezza”.