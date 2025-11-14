La Gazzetta dello Sport: Alcuni big finiscono sotto esame

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani si concentra sul nuovo corso viola. Paolo Vanoli è determinato a dare una forte scossa ai giocatori gigliati, a partire da quelli che hanno deluso di più finora.

Il nuovo corso

A pagina 30 La Gazzetta dello Sport scrive nel titolo principale: “Sotto esame”, continuando poi nell'occhiello “Fagioli e Gudmundsson, un cambio di passo per restare in Viola”. Nel sottotitolo la rosea approfondisce scrivendo: “Hanno qualità e alla Fiorentina sono costati tanto. Vanoli si aspetta da loro la spinta per risalire”.

Fronte mercato

La Gazzetta rivela interessanti novità anche sul fronte mercato, attraverso un articolo dal titolo “Occhi puntati su Diogo Leite. Può essere lui il rinforzo dietro”.