Folorunsho: "La Fiorentina è una doppia sfida per me. Vengo accostato a Bove e Palladino mi ha fatto sentire di essere importante"

Il centrocampista della Fiorentina, Micheal Folorunsho, ha parlato della possibilità di scendere in campo già nella prossima gara fin dall'inizio: “La partita di Torino è una grande opportunità per dare una svolta. Sono pronto al mille per mille di giocare, perché ho una voglia matta di scendere in campo e riprendermi quello che ho perso in questi mesi, compresa la Nazionale”.

E poi: “Vengo accostato a Bove e cercherò di fare bene quanto stava facendo lui. Mi ha parlato e si è messo a disposizione per accogliermi, mi ha fatto un bell'effetto e si vede che è un ragazzo intelligente”.

Su Palladino: “L'allenatore mi ha fatto subito una bella impressione. La sua chiamata è stata fondamentale, perché è importantissimo avere la sua fiducia. Ho sentito la sua voglia di volermi con lui in questa squadra”.

E inoltre: “Uno dei miei obiettivi personali è quello di tornare a giocare con la Nazionale, lo pongo dopo gli obiettivi di squadra. Questa per me è una grande occasione, c'è l'opportunità di essere riscattato e voglio creare qualcosa di importante in questo club. E' una doppia sfida per me”.