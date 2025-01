In attesa di decisioni ufficiali dell'ONMS, il Monza sospende la vendita dei biglietti per la partita contro la Fiorentina. Ecco la situazione

Attraverso una nota ufficiale, il Monza ha comunicato la sospensione della vendita dei biglietti per la partita contro la Fiorentina in programma lunedì 13 gennaio. Le motivazioni sono nel comunicato:

“La vendita dei tagliandi è sospesa in attesa delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Quanto sopra è stato stabilito dalla Determinazione n. 55/2024 del 30/12/2024 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive”.

La società biancorossa aveva messo in vendita i biglietti il 30 dicembre ma, in attesa delle disposizioni da parte delle autorità competenti, i residenti nella regione Toscana non potevano comunque procedere con l’acquisto. Secondo alcune indiscrezioni, la trasferta sarà vietata ai tifosi della Fiorentina per i fatti dello Juventus Stadium con i cori razzisti contro Vlahovic.