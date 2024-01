La Nazione: Rivoluzione attacco, Ngonge si vede viola e Nzola non è incedibile

Su La Nazione di oggi ci sono tre pagine dedicate alla Fiorentina.

Pagina 2

Si inizia con il match di stasera: “Dentro o fuori, bivio viola Fiorentina, derby di coppa Bel gioco e opportunismo C’è da superare il Bologna”. Sottotitolo: “Turno secco (ore 21) al Franchi per conquistare la semifinale. Le idee di Italiano”.

Pagina 3

Si parla della probabile formazione: “Rebus attacco, i dubbi di Italiano Beltran-Nzola, favorito l’argentino Esterni: Brekalo (quasi) bocciato Adesso in avanti è il turno di Parisi”. Sottotitolo: “Italiano potrebbe rinunciare al croato per avanzare l’ex Empoli. Il danese Christensen torna fra i pali”.

Pagina 4

Sul mercato della Fiorentina leggiamo: “Rivoluzione attacco Ngonge si vede viola Nzola non è incedibile”. Sottotitolo: “Il Verona pronto a chiudere anche per Faraoni in un paio di giorni Viola attenti a Dia (Salernitana) e pronti a chiamare la Juve per Kean”.