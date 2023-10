Europei 2032 all'Italia, dal Governo: "Ecco l'occasione per il Franchi e per risolvere il 'caso Firenze'"

Quest'oggi verrà assegnata ad Italia e Turchia l'organizzazione congiunta degli Europei del 2032. Saranno cinque le città del nostro Paese a poter ospitare le partite della competizione.

Roma, Milano e Torino possono dirsi certe. Un posto verrà dato al sud con Napoli e Bari in lizza, mentre per la quinta sede c'è un triangolare in atto tra Firenze, Bologna e Verona.

Sul Corriere Fiorentino intanto si legge che, citando fonti qualificate del Governo, "l'assegnazione degli Europei all'Italia, può essere un'opportunità per provare a risolvere il 'caso Firenze' e il definanziamento dei 55 milioni".

A Palazzo Vecchio si respira ottimismo anche perché viene sottolineato il fatto che i cantieri di riqualificazione del Franchi saranno i primi a partire tra gli stadi in lizza.