Vigilia della prima del girone in Conference per la Fiorentina e per Vincenzo Italiano è il momento della conferenza stampa di rito, direttamente da Genk:

"Quest'anno ho visto tantissimi avversari di un livello molto alto, questo sorteggio lo accettiamo, troviamo squadre da affrontare con la massima attenzione. Ne è la dimostrazione lo scorso anno dove in alcune gare abbiamo sofferto, non per sottovalutazione ma perché non conoscevamo fino in fondo. Bisogna approcciare subito nel modo corretto, iniziando a fare punti in questo mini torneo che è il girone, per evitare il play-off, come ci è capitato l'anno scorso. Si inizia domani contro una squadra molto temibile, ci teniamo ad arrivare molto avanti.

Le scelte per la porta in stagione? L'anno scorso facevamo questo giochino per cui non si diceva il portiere, ora cambiamo e proviamo a fare diversamente visto che abbiamo perso la finale (ride ndr). Siamo indecisi quest'anno se affidare una competizione per uno ai portieri, vediamo domani. Christensen è un ragazzo giovane e di grande prospettiva, arriva da metodi e una filosofia diversi ma quello rientra nell'adattamento. Pian pianino arriverà a pieno regime, è abilissimo con i piedi, è sveglio ed è un ragazzo che vuole imparare velocemente l'italiano per interagire con tutti.

Nzola sotto pressione? Penso che debba stare tranquillo, deve mettere in mostra le sue qualità che sono l'attaccamento della profondità, la protezione del pallone per far giocare bene i compagni. In tanti momenti l'ha fatto bene, è chiaro che vive per il gol anche lui per cui non avendolo trovato ci sta che possa soffrire. Sono convinto che i gol arriveranno sia per lui che per Beltran. Lucas ha caratteristiche diverse, è molto più rapido, tecnicamente più dotato nello stretto, noi nel ruolo di trequarti stiamo continuando ad avere un giocatore come Jack che deve riempire l'area ma anche partecipare alla riconquista del pallone. In questo momento si continuerà su questa strada però penso che in alcune partite ci saranno momenti in cui si dovrà partire con le caratteristiche di Nzola e Beltran insieme. Ad oggi però abbiamo questo equilibrio".