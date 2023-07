Nzola alla Fiorentina? Nel frattempo lo Spezia vende un altro pezzo pregiato a un club toscano

Se oggi dovessimo indicare un profilo più accreditato degli altri per rinforzare l'attacco della Fiorentina, questo sarebbe sicuramente M'Bala Nzola. Il primo motivo è legato a Vincenzo Italiano, che lo ha già allenato allo Spezia e che tornerebbe molto volentieri a lavorare con lui. Il secondo, invece, è la retrocessione del club ligure che inevitabilmente dovrà vendere i suoi elementi più interessanti.

Come successo d'altronde con un altro attaccante, sebbene in questo caso si tratti di un esterno offensivo. Stiamo parlando di Emmanuel Gyasi, il cui trasferimento all'Empoli è diventato ufficiale in questi minuti. Il classe '94 arriva alla corte di Zanetti a titolo definitivo.