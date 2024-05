Grande notte di calcio questa sera al Franchi, dove si affrontano Fiorentina e Club Brugge per l'andata delle semifinali di Uefa Conference League. Vincenzo Italiano per questa sfida ha deciso di tornare a puntare su Terracciano, con una difesa a quattro formata da Dodo, M. Quarta, Ranieri e Biraghi. Quindi resta in panchina quello che sulla carta sarebbe il difensore migliore della squadra, vale a dire Milenkovic.

Le scelte in attacco di Italiano

A centrocampo troviamo il ritorno di Arthur accanto a Bonaventura; in posizione di trequartista agirà Beltran. In attacco, spazio a Gonzalez, Belotti e Sottil.

Sempre a proposito d'attacco, sorpresa per i belgi che lasciano fuori Nusa indicato da tutti come il giocatore più talentuoso della squadra allenata da Hayen.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, M. Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All.: Italiano.

CLUB BRUGGE (4-3-3): Jackers; Sabbe, Spileers, Mechele, Meijer; Skoras, Odoi, Onyedika; Vanaken, Thiago, Jutglà. All.: Hayen.