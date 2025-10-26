Calamai: "Il tempo per Pioli sta scadendo, ha quattro partite per difendere il suo lavoro e salvare la panchina"

Nel suo editoriale per Tmw, Luca Calamai ha parlato della delicata situazione di Pioli, associata a quella di Tudor:

“Oggi due tecnici di prima fascia sono chiamati a un esame delicato. Parlo di Tudor e Pioli. L’allenatore della Juve trova una Lazio decimata. Ma Sarri è riuscito a dare a un gruppo ridotto all’osso un’identità chiara. Quella che non ha ancora la formazione bianconera. Tudor ha bisogno di vittorie e di riportare in primo piano il valore del mondo Juve. Che non può accontentarsi della normalità. Tudor ha tempo fino alla prossima sosta di campionato per puntellare la sua panchina.

Stesso discorso per Pioli e per una Fiorentina al momento ultima in classifica. Il Bologna di Italiano non è una rivale comoda. Ma Pioli se vuole ritrovare la fiducia di Firenze ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. Anche per lui il tempo sta scadendo. Ha quattro partite di campionato per difendere il suo progetto e soprattutto il suo posto di lavoro".