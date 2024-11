Al TGR Rai Toscana ha parlato Enzo Bucchioni, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Il valore aggiunto di questa Fiorentina sta nei giocatori. Forse non ce ne siamo accorti ma questa squadra è piena di giocatori straordinari. De Gea è stato il portiere più forte d'Europa per anni, c'è il centravanti della nazionale italiana, i terzini sono nella nazionale brasiliana e nella nazionale tedesca. E' una squadra fortissima per i livelli della Fiorentina, l'ultima squadra forte che avevamo visto a Firenze forse era quella di Paulo Sousa. E poi c'è una forza interna, una voglia di rivincita incredibile. Adli in Francia lo paragonavano a Zidane, è arrivato a Firenze dopo l'esperienza al Milan che aveva scritto in fronte: ”Adesso ve lo faccio vedere io".

E ancora: "Questa Fiorentina può sopportare le tante sfide perché la panchina è lunga. Ma poi questa rosa ha l'istinto del killer, anche contro il Como lo abbiamo visto. La Fiorentina non ha mai preso gol dopo il 60esimo. Fa capire la solidità difensiva raggiunta dalla squadra viola. Ora la Conference e poi l'Inter. Contro i nerazzurri sarà una sfida scudetto perché siamo a pari punti con loro al secondo posto. Il test è importante, ma la condizione di forma della Fiorentina durerà, siamo a un terzo della stagione".