Polissya-Fiorentina: Dove vedere la partita in DIRETTA TV. Diverse opzioni per i tifosi viola, che potranno vedere il match anche in chiaro!

Al via la stagione della Fiorentina, che oggi sarà impegnata a Preov nell'andata dei playoff di Conference League contro il Polissya. Fischio d'inizio previsto per le 20.00 con la partita che sarà visibile anche in chiaro.

Due opzioni per vedere Polissya-Fiorentina in TV

La gara sarà trasmessa in contemporanea sia in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), ma anche a pagamento da Sky e Now Tv.

Fiorentinanews c'è!

Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, rinnovata, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.