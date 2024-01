Il Brentford vuole liberarsi di un centrocampista, la Fiorentina ci riflette. Ecco di chi si tratta

Interessamento per la mediana?

Altro giro, altra corsa. Stavolta in Inghliterra. Come riporta il The Guardian, diversi club hanno mostrato interesse per il centrocampista nigeriano del Brentford Frank Onyeka.

Dall'Inghilterra rilanciano un nuovo nome per la Fiorentina

Oltre agli inglesi dell’Everton e del Fulham, anche Lens, Villarreal e proprio Fiorentina avrebbero sondato il possibile innesto del 26enne, che il Brentford valuta 20 milioni di sterline e che vorrebbe lasciar partire solamente in prestito sino al termine della stagione.

Un'operazione dunque piuttosto complicata che vedrà la Fiorentina competere con alcuni club fra Inghilterra, Francia e Spagna.