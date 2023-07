Antognoni: "Anche io ho fatto la mezzala in carriera! Castrovilli se sta bene, può fare il trequartista"

In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, la bandiera viola Giancarlo Antognoni ha toccato tanti temi del calcio attuale: “Da calciatore stavo molto sulla trequarti ma spesso partivo da dietro. Non a caso in tanti mi definivano anche un regista. Marcavo un centrocampista rivale, coprivo, poi ricevevo palla e inventavo. Con Bearzot, ad esempio, in pratica facevo la mezzala. Cercavo il gol e mi piaceva tirare da fuori”.

Poi su Castrovilli e il possibile impiego da trequartista nella Fiorentina di Italiano ha aggiunto: “Se sta bene, Castrovilli può fare il trequartista”.