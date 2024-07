Un pericolo da non sottovalutare per Nico Gonzalez nella notte

Questa notte l'Argentina giocherà contro il Canada la semifinale di Copa America. La Seleccion punta alla finale del torneo continentale e Nico Gonzalez potrebbe essere tra i protagonisti della gara. Non lo sarà quasi sicuramente dal primo minuto, con Scaloni che ha deciso l'attacco con Di Maria titolare al posto dell'attaccante viola.

Nico potrebbe entrare in campo a partita in corso, ma dovrà stare attento a un possibile cartellino giallo dopo quello rimediato contro il Canada. In caso di ammonizione e passaggio del turno, infatti, l'esterno viola sarà squalificato per la finale. Insieme a lui, l'altro diffidato è Tagliafico, difensore argentino.