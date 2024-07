Harder per provare a bissare il sogno di Kayode. Corradi convoca il centrocampista viola per l'Europeo U19

Fu Michael Kayode a regalare l'Europeo U19 all'Italia la scorsa estate contro i pari età del Portogallo. Dal 15 luglio ci sarà un altro viola a tentare di bissare il successo con la maglia azzurra. Dopo essere stato convocato per il ritiro, il CT Corradi ha confermato la chiamata al torneo continentale per Jonas Harder, centrocampista della Fiorentina classe 2005. A lui l'onore di portare in alto i colori viola in azzurro.

Lunedì 15 luglio alle 16.30 l'esordio contro la Norvegia (Seaview Stadium, Belfast), mentre giovedì 18 ci sarà la sfida all’Irlanda del Nord (ore 20, all’Inver Park di Larne) per chiudere il girone con l’Ucraina domenica 21 (sempre alle 20 a Larne). Questo l'iniziale programma dell'Italia U19 in Irlanda.