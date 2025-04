Under 17, la Fiorentina vince lo scontro diretto con la Lazio. Tre punti e zona playoff conquistata (per ora)

Vittoria di forza e di carattere per la Fiorentina Under 17 di Guberti. Al Viola Park i ragazzi del 2008 hanno schiantato la Lazio per 4-2.

Doppietta per Pirrò

Uno-due micidiale della Fiorentina che sblocca il match all'8' con Morazzini, per raddoppiare poi con Pirrò al 21'. Zangari accorcia le distanze cinque minuti dopo prima del 2-2 di Polinari. Pirrò sigla però la sua personale doppietta al 38', riportando i Viola avanti. La gara rimane più chiusa nella ripresa fino all'ora di gioco quando Tonti chiude con la rete del 4-2.

Viola in zona playoff

Con questo risultato, la Fiorentina raggiunge proprio la Lazio a quota 40 punti. Il distacco dalla capolista (Roma) è di 9 lunghezze ma al momento la formazione giovanile di Guberti sarebbe qualificata per i playoff. Nel campionato Under 17, Nazionale con tre gironi, vanno avanti le prime quattro: prima e seconda direttamente ai quarti di finale mentre terza e quarta se la giocano. La Viola ora è quarta a pari con la Lazio.