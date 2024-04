Bucchioni: "Quelli che criticano Italiano probabilmente saranno i primi a rimpiangerlo. Speriamo rimangano energie per le sfide decisive"

A Radio Bruno ha parlato il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Enzo Bucchioni. Queste le sue parole: "La squadra viola non si meritava di perdere contro la Juventus, perché i dati dicono che la gara l'hanno fatta i viola, che però sono stati traditi da quella mezz'ora iniziale. Questa squadra è tra quelle che hanno giocato di più in Europa in questi anni, prima o poi il conto ti si presenta. Adesso speriamo ci siano le energie per le partite fondamentali.

Cosa ha sbagliato Italiano nella formazione contro la Juventus? La mancanza di un regista? Probabilmente sarebbe andata nello stesso modo. Chi critica Italiano, probabilmente saranno gli stessi che lo rimpiangeranno quando andrà via. Teniamocelo stretto, perché è un talento".