Il conduttore radiofonico e tifoso della Fiorentina Marco Baldini ha parlato della squadra viola a Radio Bruno, intervenendo sulla stagione gigliata e dell'allenatore Raffaele Palladino. Queste le sue parole: "Palladino è bravo, è stato un po' lasciato solo. Siamo un po' così: quando va bene siamo con lui, quando non va bene siamo tutti contro. Non ha trovato ancora la quadra. Un conto è allenare il Monza, un conto è allenare la Fiorentina.

Però secondo me ha fatto dei bei risultati. Ci mancano un paio di giocatori e senza Kean lì davanti eravamo se non ultimi, quasi. Serve che ci sia un po' più di entusiasmo intorno a lui, ma non tanto dai tifosi quanto dalla società. Nessuno lo ha difeso quando è stato messo sulla graticola. Credo si possa riprendere, anche se la partita in Conference è rognosa".