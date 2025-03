Intervenuto a TVL, l’ex difensore viola Celeste Pin ha toccato alcune tematiche dell’attualità di casa Fiorentina, dopo la vittoria col Lecce ed in vista dei prossimi impegni chiave della squadra gigliata.

‘Quando scendi in campo per vincere a tutti i costi, il bel gioco viene a mancare’

“Nel calcio quando giochi una partita fondamentale e che devi vincere a tutti i costi, vai in campo con una carica agonistica importante ed il bel gioco viene a mancare. L’importante è fare risultato, la Fiorentina ha sbloccato quasi subito la gara col Lecce e a quel punto mancando anche Kean in avanti la squadra ha cercato di difendersi. La retroguardia viola ha fatto il suo dovere, ma anche il centrocampo, non permettendo al Lecce di giocare in contropiede e chiudendosi in maniera ermetica”.

‘Le prossime gare faranno la differenza, Fagioli il miglior colpo viola in inverno’

“Il campionato viola comincia ora, ci sono quattro partite che faranno la differenza, potendo portare la squadra in alto oppure metterla in una situazione più difficile. Penso che la squadra di Palladino possa arrivare in Europa. Dal Napoli in avanti capiremo la forza della Fiorentina, ora la squadra deve mettere qualcosa di suo, sul piano del gioco e della personalità. Fagioli è stato il miglior acquisto invernale della Fiorentina, ha i giusti tempi di gioco, sa smistare il pallone e inserirsi, è un giocatore che mancava nella rosa viola”.