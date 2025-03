Pepito Day, si amplia il parterre de roi d'eccezione al Franchi: da Ranieri e De Rossi... fino a Mario Gomez

Il parterre d’eccezione per il Pepito Day, la festa per celebrare la carriera di Giuseppe Rossi, aumenta di prestigio. Dopo l'annuncio nelle scorse settimane della presenza di Gabriel Omar Batistuta, Luca Toni, Francesco Toldo, Sebastian Frey, Borja Valero, Joaquín e Gonzalo Rodríguez, si aggiungono ufficialmente altri nomi prestigiosi.

L'allenatore Claudio Ranieri

Ecco altri ex viola, c'è anche Sir Claudio

Si tratta di Claudio Ranieri, Grosso, De Rossi, Sirigu, Viviano, Mati Fernandez e Mario Gomez saranno presenti il 22 marzo a Firenze per la partita di addio al calcio dell'ex attaccante della Fiorentina. Sir Claudio Ranieri è stato il primo allenatore italiano di Rossi ai tempi del Parma. Insieme a lui ci saranno due dei simboli dell’Italia campione del mondo nel 2006 e compagni di Nazionale di Rossi come Fabio Grosso e Daniele De Rossi. Il parterre azzurro sarà completato da Salvatore Sirigu. I Saranno presenti altri tre protagonisti del passato della Fiorentina, come Mati Fernandez, Emiliano Viviano e Mario Gomez.

Ci saranno anche due volti noti della Spagna

Infine, giocheranno l’amichevole in programma alle ore 18 anche l'ex centrocampista Marcos Senna e l'ex terzino Joan Capdevila, compagni di Rossi ai tempi del Villarreal. Nelle prossime settimane Giuseppe Rossi annuncerà altri ulteriori ospiti.