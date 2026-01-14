Dodô non è sul mercato: La Fiorentina lo blinda per arrivare alla salvezza

Con Pioli prima e con Vanoli adesso, Dodô si è sempre imposto come titolare fisso sulla fascia destra, talvolta partendo da una posizione più avanzata, in altri casi da vero e proprio terzino.

Non è sul mercato

C'è una sicurezza che lo riguarda che viene riportata stamani dal Corriere dello Sport-Stadio: Dodô non è sul mercato. Anche nell’annata più complicata per lui, la Fiorentina lo ha blindato: servirà anche il suo contributo per la salvezza. Eppure c'è chi ha pensato a lui, specialmente nel nord Italia (leggasi Inter).

Rendimento in crescita

Il cambio di sistema di gioco attuato da Vanoli, avrebbe potuto penalizzarlo e invece è accaduto il contrario. Il suo rendimento è in crescita da quando l'attuale tecnico ha abbandonato la difesa a tre per passare a quella a quattro.