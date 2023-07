Bucchioni: "Amrabat ha grandi qualità, ma a volte mi son chiesto cosa ci azzeccasse con la Fiorentina. A Italiano chiedo..."

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare di Fiorentina: “Se Arthur torna quello del Barcellona, cambia totalmente la squadra. Per certi giocatori basta un movimento per dire “sì”, ma verrà fuori strada facendo. Indubbiamente è il motore della squadra, la curiosità è alle stelle. Brekalo? Potrebbe essere uno dei ‘nuovi’ dalle qualità tecniche importanti”.

E aggiunge: “Nella famosa riunione del rinnovo, il 10 giugno, Italiano ha espressamente chiesto un centrocampista capace di fare i due ruoli: con Arthur ti tuteli, perché può fare anche l’interno di centrocampo. Ora cambierà nuovamente il modo di giocare, dopo aver avuto un giocatore più fisico davanti alla difesa cercando la qualità in avanti. Amrabat ha grandi qualità, però a volte mi son chiesto cosa ci azzeccasse con la Fiorentina: va bene per altre squadre”.

Su Italiano: “Un allenatore si valuta nei momenti di difficoltà e la Fiorentina ne ha avuti tanti, nella scorsa annata. Quindi è cresciuto tantissimo anche lui. Cosa gli chiedo? Al massimo un briciolo di incisività in più nei cambi”.

Sul portiere: "Qui la Fiorentina non deve avere fretta. La società sta correttamente valutando la situazione, aspettando una giusta occasione di mercato. Il portiere la Fiorentina ce l'ha, Terracciano, non deve farsi prendere dalla fretta di comprare".