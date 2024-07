La svolta viola dopo l'arrivo di Palladino: verde e viola per la Fiorentina che verrà

Il Corriere Fiorentino analizza la linea verde e azzurra che la Fiorentina ha impostato con l'arrivo a Firenze di Palladino. Verde perché in primo piano ci saranno i giovani, azzurra perché sempre più italiani faranno parte della rosa viola.

Nella stagione 2023/2024, con una età media per partita di 26,6, la Fiorentina è stata la 6ª più «vecchia» della Serie A, dopo Inter, Lazio, Roma, Genoa e Napoli. E dopo la sforbiciata al monte ingaggi, dopo i saluti a Milenkovic, Castrovilli, Duncan e Bonaventura, quattro dei giocatori più pagati nella rosa dello scorso anno, anche un restyling anagrafico. Kayode, Parisi, Kean, Sottil, Ranieri: tutti loro saranno al centro del progetto, con un occhio a chi potrà arrivare (Colpani?).

Se è vero che la percentuale in questione di italiani alla Fiorentina, tra i giocatori impiegati in campionato, è salita dal 37.3% della rosa del 2021/2022 al 47.2% di quella del 2023/2024, 5ª assoluta in Serie A, è anche vero che la Fiorentina è reduce, per la prima volta dal 2004, da un Europeo in cui nessun giocatore gigliato ha preso parte alla spedizione azzurra.

Adesso serve il lavoro di Palladino per trasformare la Fiorentina in un tesoro importante per Firenze e non solo.