"Io nelle ultime 72 ore": Hummels evidenzia il clima tutt'altro che disteso in casa Roma - FOTO

Il difensore Mats Hummels, nella sua fin qui unica apparizione in Serie A con la maglia della Roma, è stato protagonista di uno sfortunato autogol nel 5-1 della Fiorentina ai danni dei giallorossi. Il tedesco candidato all'ultimo Pallone d'Oro cerca ancora spazio, finora non concesso. E ha atteso per tre giorni notizie sul nuovo tecnico.

“Io nelle ultime 72 ore”

L'arrivo di Claudio Ranieri può cambiare le cose in casa Roma, ma l'ambiente è tutt'altro che disteso e tranquillo. Così Hummels stuzzica: “Io nelle ultime 72 ore”, così scrive su Instagram.

Ecco il post: