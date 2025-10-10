Sohm, dove sei? Un investimento importante scivolato velocemente in panchina. Ma ora serve difenderlo

All'appello fin qui sono mancati in diversi. Fra questi sicuramente Simon Sohm, arrivato nel corso dell'estate dopo una lunga trattativa col Parma, ma fin qui in difficoltà nel trovare la giusta collocazione nella mediana viola.

Avvio difficile

Il costo elevato del suo cartellino (15 milioni) gli aveva appiccicato lo status di imprescindibile li nel mezzo e caricato l'ambiente di aspettative che però, pero ora, sono state ampiamente disattese. Gran fisico ma anche buona tecnica, gamba per portare il pallone da un'area di rigore all'altra. Insomma, il classico centrocampista box to box, con anche un discreto tiro da fuori (4 gol nello scorso campionato). Ma poche di queste qualità sono state viste a Firenze.

Investimento da proteggere

Titolare fino al Napoli, è poi scivolato in panchina complice l'inserimento di Nicolussi Caviglia. Al di là del problema fisico al piede, Sohm non è sembrato a suo agio in questo avvio di stagione: "Se in questo momento non gioca è perché non mi sta convincendo" ha detto Pioli senza giri di parole nelle scorse settimane. Ma c'è un investimento da difendere. Perché la Fiorentina lo ha pagato 15 milioni, non proprio bruscolini. Pioli deve dunque cercare di riportarlo nel cuore del centrocampo viola, sfruttando le sue caratteristiche che gli altri non hanno. Lo scrive La Nazione.