La probabile formazione del Genoa: Gilardino fa i conti con qualche assenza. Davanti nessun dubbio, sarà coppia Retegui-Gudmundsson

Quella con la Fiorentina, a prescindere dall'esito, sarà la gara del ritorno in Serie A del Genoa. La piazza è entusiasta dopo l'ottimo calciomercato e grida battaglia contro la Viola.

Mister Gilardino se la vede con qualche assenza: fuori gli squalificati Strootman e Sabelli, in dubbio il centrale difensivo Vogliacco. Sarà classico 3-5-2, con in porta Josep Martinez e con centrali difensivi Dragusin, Johan Vasquez e il recuperato Bani. Come quinti si schierano Hefti e il nuovo acquisto Aaron Martín, mentre i tre di centrocampo saranno l'ex viola Badelj, Thorsby e Frendrup. Nessun dubbio in attacco: Retegui e Gudmundsson.

La probabile formazione del Genoa (3-5-2): J. Martinez; Dragusin, J. Vasquez, Bani; Hefti, Badelj, Thorsby, Frendrup, Martín; Retegui, Gudmundsson. Allenatore: Alberto GIlardino.