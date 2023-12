Dilemma riscatto per Maxime Lopez, già tante le controindicazioni. Non aiutano le prestazioni poco convincenti e Bianco…

Per parlare del futuro della Fiorentina, facciamo un piccolo salto nel passato. Ultimo giorno di mercato estivo: Amrabat lascia ufficialmente la Viola, in prestito, destinazione Manchester United. Al suo posto arriva Maxime Lopez con le stesse modalità. Cifre: 1 milione di euro di prestito oneroso con diritto di riscatto, fissato a 9 milioni. Si respirava fiducia per un centrocampista voluto da tempo a Firenze, ma le aspettative (almeno per ora) restano un po' disilluse.

Ed è già dubbio riscatto

A pensarci adesso, a un possibile riscatto del francese, vengono in mente anche alcune controindicazioni; non è una prospettiva del tutto rassicurante. Lopez forma la coppia del vertice basso assieme ad Arthur, che è il titolare, ma che soprattutto è un calciatore diverso da lui. E quando in campo sostituisce il brasiliano, ne risentono i ritmi e gli equilibri della squadra, purtroppo in negativo. Anche le sole prestazioni del numero 8 viola, nonostante questo punto interrogativo sul ruolo, non hanno convinto a pieno.

Si può contare su un ritorno?

Da aggiungere un altro fattore ‘portatore’ di dubbi. Anche il classe 2004 Amatucci, che non ha sfigurato nei suoi sprazzi in campionato, ha un buon futuro e può ritagliarsi un suo spazio. Ma più di lui, in primis, c'è un Alessandro Bianco che a giugno tornerà più pronto che mai; la sua prima parte di stagione con la Reggiana è di altissimo livello, che infonde fiducia per il grande salto in Serie A.